В Минздраве РФ объяснили опасность COVID-19 для беременных

Беременные женщины намного чаще других подвержены заболеванию новой коронавирусной инфекции. Методические рекомендации с таким предупреждением распространил Минздрав России. Впрочем, у беременных коронавирус часто протекает в бессимптомном варианте, а у части инфицированных клиническая картина ничем не отличается от остальных пациентов изоляторов.

«Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела (ИМТ 25-29 кг/м2), ожирение (ИМТ 30 кг/м2 и более), сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности», - цитирует РИА Новости текст рекомендаций.

Работа в сфере здравоохранения или на любой другой должности, которая связана с общением с большим количеством людей - является дополнительным фактором риска, напоминает Минздрав.