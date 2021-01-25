Самосохранение или политика: почему в Европе стали чаще задумываться об использовании «Спутника V»

Многие венгерские граждане на вопрос о том, считают ли они российскую вакцину от коронавируса эффективной и безопасной, уверенно дают положительный ответ. И это - намного дороже слов политиков. Ведь Евросоюз сначала пугал людей произведенным в РФ препаратом, но в ситуации на грани жизни и смерти кампанию по дискредитации остановили. Венгрия в обход воли ЕС выбрала российский «Спутник V» для защиты населения.

«В Венгрии процентов 90% людей прививались российским вакцинами. Я сам когда был ребенком, мне делали российскую прививку. И, похоже, со мной вcе более-менее в порядке. Так что в Венгрии это отчасти традиция. Мы признаем научные достижения и опыт российских ученых, которые занимаются производством таких препаратов», - объяснил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

На прошедшей неделе Петер Сийярто лично приезжал в Москву, чтобы подписать контракт на поставку в Будапешт двух миллионов доз «Спутника V». Сам министр уже переболел COVID-19 в прошлом году, но пообещал все равно подкрепить свои антитела российской прививкой - в знак уважения и благодарности.

«К сожалению, вакцины очень медленно поступают в Венгрию. Именно поэтому для нас были очень важны договоренности с российской стороной, чтобы мы смогли из независимого источника в больших объемах приобрести соответствующие медицинские препараты», - объяснил Сийярто.

По-русски на этой неделе заговорили чиновники и в Сербии. Министр здравоохранения Мирсад Джерлек выбрал «Спутник V» для защиты от коронавируса. Прививку он сделал еще в декабре. Сейчас, по словам главы сербского Минздрава, он чувствует себя хорошо.

Еще прошлой осенью в Евросоюзе пытались обесценить российскую вакцину. По сути, оговорить без доказательств. Критиковали ту же Венгрию и Сербию за желание протестировать препарат, однако теперь тон меняется. Причем, как у еврочиновников так и у западной прессы.

В Европе, кажется, осознали преимущество российской прививки. Даже канцлер Германии Ангела Меркель пообещала поддержать регистрацию «Спутника V» в европейском регуляторе.

«Я на самом деле говорила с российским президентом. Известно, что у России есть вакцина "Спутник V", и я сказала, что если мы хотим сотрудничать - а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах», - высказала Меркель свою точку зрения.

В Российском фонде прямых инвестиций отметили, что резко осуждают политизацию международных вопросов здравоохранения. А для спасения множества человеческих жизней РФПИ уже подали заявление на рассмотрение вопроса об одобрении российского препарата в ЕС.

«Мы резко выступаем против политизации вакцин. Мы считаем, что когда речь идет о здоровье, о жизнях людей, надо забывать о политике, о попытках сдержать Россию различными способами, поэтому мы подали заявление на рассмотрении нашей вакцины на одобрение в Евросоюзе. Вы видите, многие страны регистрируют нашу вакцину. И к тому моменту, когда Европа будет принимать решения, я уверен, "Спутник V" будет зарегистрирован более чем в 25 странах», - считает гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Предложения о сотрудничестве с Россией - это ответ на сбой темпов вакцинации в Евросоюзе. Сложная логистика, бюрократические задержки, снижение производства одобренных препаратов - все это привело к тому, что в Евросоюзе сейчас не хватает вакцин. Обещанные дозы не поступают. Италия и Польша даже грозят подать в суд из-за срыва поставок.

В Италии вместо обещанных 80 тысяч прививок в день делают только 28 тысяч. В Риме недовольны такими темпами.

«К сожалению, мы получили на 29% меньше доз от Pfizer на этой неделе. И нам сказали, что на следующей мы получим на 20% меньше», - посетовал чрезвычайный комиссар Италии по борьбе с пандемией Доменико Аркури.

Вторая волна коронавируса ударила по Европе сильнее первой - как по взрывному росту заболеваемости так и по смертности. В Германии, Бельгии, Португалии, Дании, Нидерландах, Ирландии по-прежнему карантин, а во Франции - ужесточение комендантского часа. При этом над Старым Светом нависла угроза нового штамма коронавируса - британского - более заразного и, возможно, более опасного. Его уже выявили в Сербии.

В Британии строгий карантин - без даты окончания. Ведь пока цифры страшные - десятки тысяч новых зараженных каждый день. Каждые 30 секунд в больницу доставляют человека с вирусом. Каждый день в стране умирают около 1500 человек. При этом Королевство сейчас на первом месте в Европе по скорости вакцинации.

Первую дозу вакцины уже получили пять миллионов британцев. Пока только люди старше 70 лет. Им приходит приглашение на вакцинацию по SMS. Записаться самим невозможно. Очередь для тех, кому еще нет 50, в лучше случае дойдет летом. На этом фоне правительство просит не расслабляться - пытается защитить граждан, пугая их видеороликами из отделения интенсивной терапии.

При этом информационные атаки на российскую вакцину все еще продолжаются. Например, в январе появились сообщения о якобы отказе Венгрии от «Спутника V». Это оказалось вбросом. В реальности, как мы видим, венгерский министр иностранных дел лично общается с Сергеем Лавровым, обсуждая спасение жизни людей, а так же заверяет о дружбе.

В той же Германии заговорили о российской вакцине после выступления доктора Шлунда в Бундестаге. Ученый, по сути, упрекнул политиков, что они не пытаются наладить научное сотрудничество с РФ даже во врем пандемии.

«Было бы неплохо использовать российскую вакцину в Германии. Я считаю, что у людей должен быть выбор между вакцинами разных производителей. Особенно мы должны учитывать интересы тех граждан, которые не доверяют вакцине», - объяснил доктор свою позицию.

У «Спутника V» безупречная репутация. Он уже вышел на международную орбиту и следующий этап - получение одобрения Всемирной организации здравоохранения.

Чтобы победить коронавирус, потребуется массовая вакцинация - это пока единственный выход из пандемии. Что выберет Евросоюз в этой ситуации - самосохранение или политику - сейчас не ясно. В любом случае Европа уже сделала первый шаг - российский препарат больше не встречают с подозрением, теперь ему рады.