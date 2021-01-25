Биография злодея: кто и зачем переиздал в Польше книгу Гитлера

В Польше разразился скандал. В дни, когда во всем мире вспоминают жертв Холокоста, одно из издательств выпустило в свет переведенную на польский язык книгу Гитлера Майн Кампф. Нацистская литература в Польше запрещена, но издатель нашел хитрый ход заявив, что это научный труд. И теперь купить произведение нацистского лидера можно в квартале от варшавского гетто, где от рук его приспешников погибли более полумиллиона человек.

У книги яркая обложка, на которую покупатель в любом книжном магазине непременно обратит внимание. Это Майн Кампф – «Моя борьба» главный труд Гитлера – его автобиография, квинтэссенция его фашистских, антисемитских взглядов. И продается она, сложно поверить, в Польше, всего в нескольких километрах от того места, где находилось Варшавское гетто. Казалось бы, уж здесь-то не может быть людей, что не вздрогнут от одного вида такой литературы. По мнению инициатора переиздания главной книги Адольфа Гитлера, профессора истории и писателя Еугунюша Крула: нацистам он ничуть не симпатизирует.

Под красочной обложкой, по его мнению, важный исторический труд. Каждую главу «Майн Кампф» он снабдил собственными комментариями - здесь есть информация и о Холокосте, и об агрессии на востоке, и об ужасах гестапо.

«Эта книга - это всего лишь книга об истории. Ее может читать любой. Нам стоит взглянуть на текст "Майн Кампф", чтобы понять, как Гитлер реализовывал свои идеи. Ненависть к евреям стала основой Холокоста. Лозунг Лебензрейм - поиск жизненного пространства, стал отправной точкой для его агрессии против Польши, а затем и Советского Союза. Этой книгой я выражаю уважение к жертвам нацизма. Она на самом деле направлена против тоталитарных режимов, она нужна, чтобы мы не допустили того, что однажды уже произошло», - заявил профессор истории Еугенюш Цезары Крул.

Любопытно, что профессор Крул так и не рассказал, кто выделил деньги на его исследование, авторские статьи и публикацию книги. В польской правозащитной организации «Курск» предполагают, что это могли быть немецкие фонды. Богдан Бортниковски - один из тех, кто с болью в сердце будет проходить мимо прилавков с книгами Гитлера. Он - бывший узник лагеря Аушвиц и то, что он видел там, забыть невозможно. Как у матерей отбирали детей и уводили их на смерть, как сверху сыпался пепел из труб крематориев, что работали круглые сутки.

«Помню, в октябре, когда было уже холодно, детей собрали вместе, чтобы они посмотрели на казнь двух беглецов из лагеря. Их поймали и повесили. Многое вспоминается. Как мы не понимали, выживем или нет, когда нас отправляли в баню. Мы ведь не знали, что пойдет из труб - вода или газ. А еще я помню, как за нами наблюдал доктор Менгеле. Он искал среди нас тех, кто подходит для его медицинских экспериментов», - рассказал шокирующие подробности Богдан Бортниковски.

А еще он каждый раз вспоминает, с какой радостью узники Аушвица встречали освободителей - солдат Красной Армии. С теми, кто пытается вывернуть историю наизнанку, ведут борьбу местные правозащитники. Экземпляр этой книги общественный деятель Еже Тыц уже отправил в прокуратуру, а вместе с ней - жалобу на пропаганду нацизма.

«Мы, люди нормальные, поляки, считаем большим хамством и подлостью, и преступлением то, что случилось. Переиздание этой книги, книги Адольфа Гитлера это преступление. Это статья уголовного кодекса "Пропаганда нацизма". Они поднимаются, опять начинают раскидывать, разбрасывать свои фашистские идеи. И это реальная угроза внутренней безопасности Польши и других стран, где эти книжки издаются», - заверил основатель общественной организации «Курск» Еже Тыц.

Издали Гитлера и что тут такого - это ведь просто история. Именно такая логика ведет в дебри, из которых потом не каждому удается выбраться. В варшавском театре Повшехны, например, уже не первый сезон идет спектакль под названием «Майн Кампф». В стране, где миллионы людей сожгли в крематориях, со сцены звучат цитаты Фюрера. И опять-таки режиссер уверяет, что осуждает нацизм, его работа якобы - не более, чем яркая провокация. Но вот то, что он говорит после, заслуживает отдельного внимания.

«Мы к своему удивлению обнаружили, что эта книга - на самом деле не то, чем кажется. Весь ужас - в нашем воображении. И то, что на самом деле есть в книге, как бы размывается. Вот это и интересно», - счел режиссер Якуб Скживанек.

После того как в Варшаве переиздают Майн Кампф, на сцене ставят одноименные спектакли, стоит ли удивляться что многие просто перестают различать, где черное, а где белое. И пока лицо Гитлера смотрит с прилавков магазинов, в стране вовсю идет десоветизация. Коммуна Любаш. Памятник польским и советским десантникам, тем, кто в 44-ом был заброшен в тыл немецким войскам. Неонацисты постоянно сбивали с мемориала табличку, где было написано о вкладе СССР в Победу, а местный мэр не придумал ничего лучше, как эту табличку убрать - попросту стереть из национальной памяти подвиг наших солдат. Российский МИД не остался в стороне и напомнил Варшаве о ее обязательствах по охране памятников. А заодно о том, кто в 45-ом освобождал Польшу.

«В попытках переписать историю, вычеркнув из нее неугодные страницы, в Польше не останавливаются и перед тем, чтобы вместе с именами воинов Красной Армии стереть из памяти и имена польских борцов с нацизмом. Российская сторона требует от Варшавы соблюдения своих обязательств в мемориальной сфере и возвращения первоначального вида памятнику», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Первой страной, где переиздали Майн Кампф, как это ни парадоксально, была Германия. Книга вышла в свет в 2016 году. Тогда издатели тоже говорили, что это история и ничего больше. А позже выяснилось - книга стала настоящим бестселлером среди неонацистов. Они не читали комментарии ученых, они покупали ее, чтобы узнать, о чем думал их фюрер.

Небольшой провинциальный городок тихой Тюрингии наполняют люди в черном. На их футболках принты с именем Гитлера. И цифрой 88 - это один из символов фашизма. Шесть тысяч немецких неонацистов собираются в одном месте на фестиваль «Рок против иностранного господства», где во всеуслышание поют нацистские песни. Рядом продают футболки с нацистской символикой. Молнии СС, фашистский орел, и снова Гитлер. С миграционным и финансовым кризисом ультраправых в Германии становится все больше. Теперь там есть целое движение тех, кто отрицает преступления Третьего Рейха и Холокост.

Итальянский городок Предаппио. Место, где был похоронен фашистский диктатор Муссолини. Каждый год 29 июля в день его рождения сотни его поклонников выходят на марши в память о своем Дуче. Лозунги те же, что и 80 лет назад: долой иностранцев, Рим превыше всего. То там, то тут они вскидывают руку в нацистском приветствии.

«Если говорить о западной Европе, то рост нацистских настроений там в первую очередь связан с тем, что в европейские страны прибыло большое количество мигрантов. Это вызывает недовольство, а это недовольство выражается в различных расистских проявлениях. Они начинают искать какую-то идеологическую основу, а такой основой и является идеология нацизма», - объяснил военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Что уж говорить о Прибалтике, где каждый год проводят шествия бывших легионеров. Причем при поддержке местных властей, которые так любят рассказывать страшные истории о советской оккупации и забывают о том, кто в одной только Прибалтике уничтожил около миллиона жителей – конечно, при активной поддержке того же Латышского Легиона. На Украине бойцов прогитлеровских формирований и вовсе уровняли в правах с ветеранами Великой Отечественной войны, а шествия с портретами нацистов Бандеры и Шухевича там уже давно никого не удивляют.

И если в Германии развернуться неофашистам не дает правительство и, несмотря на рост ультраправых настроений, официальная политика здесь - это политика покаяния, то вот с восточной Европой все намного серьезнее.

«Мы увидели, как быстро возродилось это в Украине, например. У которой, казалось бы, судьба такая же, как и всех славянских народов была в результате этой войны. Любовь к своей Родине, если это чувство подавлять, то два пути: или он уходит в левый радикализм, или он в знак протеста становится правым радикалом», - предупредил депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

Все начинается не сразу: сперва книги Гитлера, потом шествия, затем профашистские рок-фестивали. К чему все это приведет Европу? Не повторит она страшных ошибок 80-летней давности? И что с этим делать? Времени на размышления не так много. Майн Кампф продолжает завоевывать жизненное пространство. Это издание уже переводят на французский язык.