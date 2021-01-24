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В Германии число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 12 тысяч за сутки

Валентина Пескова
09:14 24.01.2021
Институт Коха подтвердил диагноз коронавируса у 12 257 пациентов в стране.
В Германии число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 12 тысяч за сутки
© Фото: Wedel, Kirchner-Media, Globallookpress
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Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за прошедшие сутки выросло более чем на 12 тысяч.

По данным института Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ, за минувшие 24 часа в стране зафиксированы 12 257 новых пациентов с инфекцией COVID-19.

Согласно статистике, в стране от коронавируса за то же время скончалось 349 пациентов. Всего с начала эпидемии в Германии медиками было зарегистрировано 2 134 936 случаев заболевания. 51 870 человек умерло.

Согласно заявлению ВОЗ от 11 марта 2020 года, вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 объявлена пандемией.

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