В Германии число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 12 тысяч за сутки

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за прошедшие сутки выросло более чем на 12 тысяч.

По данным института Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ, за минувшие 24 часа в стране зафиксированы 12 257 новых пациентов с инфекцией COVID-19.

Согласно статистике, в стране от коронавируса за то же время скончалось 349 пациентов. Всего с начала эпидемии в Германии медиками было зарегистрировано 2 134 936 случаев заболевания. 51 870 человек умерло.

Согласно заявлению ВОЗ от 11 марта 2020 года, вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 объявлена пандемией.