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Врач объяснил, нужна ли прививка от COVID-19 для поездок за границу

Валентина Пескова
09:58 24.01.2021
По словам доктора Мясникова, Евросоюз и США не будут впускать ни с прививкой от Pfizer, ни без нее, поскольку эти страны закрыты для всех извне.
Врач объяснил, нужна ли прививка от COVID-19 для поездок за границу
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Телеведущий и главный врач клиники имени Жадкевича Александр Мясников, отвечая на вопрос о возможности поехать россиянам за границу без прививок от COVID-19, заявил, что в будущем на границах со странами могут начать проверять уровень наличия защитных антител у въезжающих туда туристов.

В своем паблике врач напомнил, что пока что вопрос о «впустят ли за границу» без прохождения процедуры вакцинации остро не стоит.

«Евросоюз и США не будут впускать ни с прививкой от Pfizer, ни без нее, поскольку они закрыты для всех извне. Кроме того, в западных странах сейчас наблюдается тенденция к ужесточению мер безопасности на фоне пандемии», - написал Мясников.

Медицинский работник допустил, что в будущем при прохождении пограничного контроля в аэропортах специалисты начнут ориентироваться на уровень защитных антител, поскольку множество людей уже переболели COVID-19 в той или иной форме.

Подобные слухи и домыслы, предположил Александр Мясников, возникли после сообщений о возможной отмене для привитых обязательного карантина при въезде из некоторых государств Евросоюза. Однако в данном случае речь идет о передвижениях только исключительно внутри Евросоюза.

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