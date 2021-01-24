Яркий огненный шар пронесся над северной частью Европы

На севере Европы в пятницу, 22 января, наблюдали падение метеорита.

Взрыв от приближающегося космического камня был настолько ярким, что почти 200 человек стали свидетелями этого явления. Жителям Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов посчастливилось увидеть его мельком. Об этом сообщает Daily Star.

На снятых кадрах метеорит запечатлен пылающим на фоне ночного неба. Огненные шары возникают, когда метеорит или любой другой космический камень попадает в атмосферу, и воздух просачивается в поры камня, заставляя его взорваться. По мере его приближения к Земле, он сгорает и распадается.