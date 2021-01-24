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Москвичей предупредили о «мрачной» погоде

Алена Миронова
09:38 24.01.2021
Таяние снега в европейской части России следует ожидать во второй половине марта.
Москвичей предупредили о «мрачной» погоде
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Облачная, мрачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве в воскресенье, 24 января. 

Днем в столице температура поднимется до 1-3 градусов выше нуля. Ночью эти показатели сохранятся. Ветер будет иметь южное направление и скорость 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 745–746 миллиметров ртутного столба.

«До середины следующей недели погода будет мрачной: низкие облака, туманность, слякоть, отсутствие солнца. Единственный позитивный момент — тепло», - передает ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Ранее в Центре рассказали, как скоро растает снег в европейской части России. Таяние следует ожидать лишь в весенний период, а конкретнее – во второй половине марта. 

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