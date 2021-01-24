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Жительница Барнаула вынуждена всю зиму сама чистить свою улицу от снега

Валентина Пескова
08:47 24.01.2021
Женщина уже не раз писала жалобы в муниципалитет, но ей говорят о дефиците снегоуборочной техники.
Жительница Барнаула вынуждена всю зиму сама чистить свою улицу от снега
© Фото: Armin Weigel, dpa, Globallookpress
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В поселке Лесной в Барнауле местная жительница Татьяна Минкина вынуждена сама чистить свою улицу от снега, чтобы по ней смогла проехать машина скорой помощи к ее 75-летней маме.

Женщина живет в новой части поселка, где других домов пока нет. Муниципальные власти чистят лишь соседнюю улицу, по которой ходит общественный транспорт.

«Вот этот участок в 300 метров я чищу вручную всю зиму, бывает, по два-три дня я гребу эту дорогу! А сейчас снег стал очень плотный, я просто не смогу его почистить. Скорая не проедет, если нужно будет. А такая необходимость для моей матери появляется довольно часто», - объясняет проблему Татьяна Минкина.

Журналистам «ГТРК Алтай» жительница рассказала, что уже не раз жаловалась в управу, но ей отвечают отказом, ссылаясь на дефицит снегоуборочной техники. После этого женщина решила написать в Общероссийский народный фронт и надеется на помощь волонтеров.

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