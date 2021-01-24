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Жителю Исландии сделали первую в мире трансплантацию рук и плеча

Алена Миронова
09:16 24.01.2021
Пациент потерял обе руки в результате несчастного случая на производстве. На поиск доноров ушли годы.
Жителю Исландии сделали первую в мире трансплантацию рук и плеча
© Фото: Felix Gretarsson, Facebook
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Жителю Исландии сделали первую в мире трансплантацию двух рук и плеча. Мужчина уже идет на поправку.

48-летний Феликс Гретарссон потерял обе руки в результате несчастного случая на работе более 20 лет назад. Уникальная операция заняла порядка 15 часов. За годы поиска подходящего донора в подготовке к операции участвовали около 50 медиков.

В настоящий момент специалисты не могут точно сказать, будут ли руки пациента подвижны. Но спустя девять дней после операции выявить серьезных осложнений не удалось.

«Если он сможет вернуть возможность сгибать локоть, это изменит его жизнь», - передает The Guardian слова ведущего врача Арама Газаряна.

Мужчина уже идет на поправку, однако для полной реабилитации потребуются годы.

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