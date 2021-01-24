Пожар на складе рядом с газовыми баллонами на юго-востоке Москвы потушен
В настоящее время возгорание ликвидировали, как сообщает ГУ МЧС РФ, пострадавших нет.
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В столице на юго-востоке произошел крупный пожар по адресу Автомобильный проезд, дом 8. Как сообщили в ГУ МЧС РФ, звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в 02.37. В настоящее время пожар уже удалось ликвидировать. Тушение было завершено в 04.53.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что загорелась пристройка к шестиэтажному складу. Из соседнего помещения удалось извлечь шесть газовых баллонов.
«Внутри горели деревянные и пластиковые паллеты на площади 100 квадратных метров», - говорится на сайте МЧС РФ.
При работах по тушению и недопущению распространения огня на соседнее здание были соблюдены все необходимые правила безопасности. Сообщений о пострадавших нет.