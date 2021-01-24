В Екатеринбурге полыхает крупное производственное здание

Масштабный пожар в производственном здании на площади тысячи квадратных метров тушат в Екатеринбурге. Об этом сообщает МЧС РФ.

Сообщение о пожаре поступило в воскресенье, 24 января, ранним утром - в 4:40 по московскому времени. Здание находится на промышленной площадке на проспекте Космонавтов, дом 15.

Тушение осложняется низкой температурой воздуха, а также сильным задымлением. В борьбе с огнем задействовано 53 человека, 16 единиц пожарно-спасательной техники. Информация о пострадавших в настоящий момент отсутствует.