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В Европарламенте обеспокоены решением WhatsApp изменить пользовательское соглашение

Валентина Пескова
07:46 24.01.2021
Еврокомиссия изучила ситуацию со слиянием компаний WhatsApp  и Facebook, и пришла к выводу, что сделка была законной.
В Европарламенте обеспокоены решением WhatsApp изменить пользовательское соглашение
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Депутат Европейского парламента от Германии Энгин Эроглу выразил обеспокоенность по поводу решения WhatsApp обновить условия пользовательского соглашения. Парламентарий направил запрос в адрес Европейской комиссии, где отметил, что пользователей мессенджера просят дать согласие на то, чтобы доступ к их данным был предоставлен и другим продуктам компании Facebook.

Как напомнил Эроглу, что в 2014 году корпорация приобрела мессенджер за $19 миллиардов.

«Тогда Facebook дал обещание пользователям WhatsApp, что "данные двух приложений будут храниться по отдельности",»  - цитирует его письмо RT.

И Еврокомиссия, изучив тогда же ситуацию со слиянием компаний, пришла к выводу, что сделка была законной.

Теперь, учитывая это, Эроглу поинтересовался у представителей ЕК, какие меры принимает ЕС на фоне слияния компаний вокруг сохранности личной информации пользователей мессенджера. В частности, расследуют ли отвечающие за обеспечение безопасность данных органы Евросоюза, изменения, которые компания WhatsApp внесла в условия пользовательского соглашения.

Также он задал вопрос, не видит ли Еврокомиссия возможности для пересмотра решения о законности слияния Facebook и WhatsApp, если обещание хранить данные раздельно было изначально «значимым фактором при утверждении сделки».

Ранее WhatsApp, обновляя пользовательское соглашение, добавил в него пункт о передаче личных данных пользователей мессенджера корпорации Facebook.

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