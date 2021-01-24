Власти Пакистана заявили, что одобрили «Спутник V» для экстренного использования

Власти Пакистана дали разрешение на экстренное использование российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции.

Российский препарат был одобрен к использованию после встречи, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), пишет газета Dawn со ссылкой на заявление кабинета министров страны.

«"Спутник V" - это получившая мировое признание вакцина, положительное действие которой на человека хорошо изучено путем многочисленных клинических испытаний и медицинских тестов. Она входит в ТОП-10 вакцин, которые претендует на звание лучших в мире и в ближайшее время начнут их массовое производство после одобрение ВОЗ», - говорится в заявлении правительства Пакистана.

Таким образом Пакистан стал 12-й по счету страной, которая одобрила применение российской вакцины, разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

Ранее это сделали в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, ОАЭ и Венгрии.