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Пентагон покупает данные о перемещениях граждан США без ордера суда

Алена Миронова
08:31 24.01.2021
Как пишут в СМИ, разведуправление покупает и использует такую информацию, вероятнее всего, для обнаружения угрозы американским войскам, дислоцированным по всему миру.
Пентагон покупает данные о перемещениях граждан США без ордера суда
© Фото: US Joint Staff, Globallookpress
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Разведуправление Пентагона на протяжении нескольких лет покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местонахождении граждан США и иностранцев без получения на это ордера суда. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно документам, предоставленным в ответ на запрос сенатора Рона Уайдена, в рамках пяти расследований в течение последних двух с половиной лет удалось отследить передвижение американцев с помощью купленной базы данных. Информация туда поступает с приложений на телефонах. В самом же Пентагоне утверждают, что они не нуждаются в ордере на приобретение данных.

Издание отмечает, что разведуправление покупает и использует такую информацию, вероятнее всего, для обнаружения угрозы американским войскам, дислоцированным по всему миру. Сенатор Уайден намерен внести законопроект для защиты данных о местоположении граждан США. Он подчеркнул, что подобные действия нарушают право на неприкосновенность частной жизни.

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