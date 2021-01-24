Пентагон покупает данные о перемещениях граждан США без ордера суда

Разведуправление Пентагона на протяжении нескольких лет покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местонахождении граждан США и иностранцев без получения на это ордера суда. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно документам, предоставленным в ответ на запрос сенатора Рона Уайдена, в рамках пяти расследований в течение последних двух с половиной лет удалось отследить передвижение американцев с помощью купленной базы данных. Информация туда поступает с приложений на телефонах. В самом же Пентагоне утверждают, что они не нуждаются в ордере на приобретение данных.

Издание отмечает, что разведуправление покупает и использует такую информацию, вероятнее всего, для обнаружения угрозы американским войскам, дислоцированным по всему миру. Сенатор Уайден намерен внести законопроект для защиты данных о местоположении граждан США. Он подчеркнул, что подобные действия нарушают право на неприкосновенность частной жизни.