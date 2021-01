В стране и мире Пентагон покупает данные о перемещениях граждан США без ордера суда Алена Миронова Как пишут в СМИ, разведуправление покупает и использует такую информацию, вероятнее всего, для обнаружения угрозы американским войскам, дислоцированным по всему миру. © Фото: US Joint Staff, Globallookpress Читайте нас на: Разведуправление Пентагона на протяжении нескольких лет покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местонахождении граждан США и иностранцев без получения на это ордера суда. Об этом сообщает The New York Times. Согласно документам, предоставленным в ответ на запрос сенатора Рона Уайдена, в рамках пяти расследований в течение последних двух с половиной лет удалось отследить передвижение американцев с помощью купленной базы данных. Информация туда поступает с приложений на телефонах. В самом же Пентагоне утверждают, что они не нуждаются в ордере на приобретение данных. Издание отмечает, что разведуправление покупает и использует такую информацию, вероятнее всего, для обнаружения угрозы американским войскам, дислоцированным по всему миру. Сенатор Уайден намерен внести законопроект для защиты данных о местоположении граждан США. Он подчеркнул, что подобные действия нарушают право на неприкосновенность частной жизни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика