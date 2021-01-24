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Антарктические базы Чили эвакуировали после землетрясения

Валентина Пескова
06:36 24.01.2021
Эвакуация также была проведена на пяти иностранных базах, располагающихся неподалеку от Фильдес.
Антарктические базы Чили эвакуировали после землетрясения
© Фото: pixabay.com
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Спасатели Чили провели эвакуацию со своих антарктических баз более 160 человек в связи с угрозой цунами. Она возникла после того, как у южных берегов государства произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов.

«80 человек эвакуированы с базы Фрей, 40 - с базы О'Хиггинс, 10 - с базы Фильдес и 31 человек - с базы Прат», - сообщило министерство внутренних дел Чили (ONEMI) на своей странице в Twitter.

Также были эвакуированы люди, находившиеся на пяти иностранных базах, располагающихся неподалеку от чилийской базы Фильдес.

В посольстве РФ сообщили, что полярники, работающие на российской станции «Беллинсгаузен», не пострадали. Сведений об их эвакуации не поступало, пишет ТАСС.

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