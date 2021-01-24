Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни

Покрасневшие ладони могут быть одним из проявлений неалкогольного стеатогепатита - смертельно опасной болезни.

Врачи американской клиники Mayo предупреждают, что эта агрессивная форма жировой болезни печени имеет все шансы в дальнейшем превратиться в цирроз. Помимо покраснения ладоней, возможны следующие симптомы: пожелтение глаз и кожи, вздутие живота, увеличение селезенки, расширение кровеносных сосудов.

К болезни особенно склонны пациенты с избыточным весом, диабетики, а также те, у кого фиксируется высокий уровень сахара и жиров в крови.

Ранее ученые открыли неизвестное прежде смертельное заболевание воспалительного характера- его назвали VEXAS. Известно, что новая болезнь оканчивается летальным исходом в 40% случаев.