Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
Проявлениями неалкогольного стеатогепатита могут являться также пожелтение глаз и кожи, вздутие живота, увеличение селезенки, расширение кровеносных сосудов.
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Покрасневшие ладони могут быть одним из проявлений неалкогольного стеатогепатита - смертельно опасной болезни.
Врачи американской клиники Mayo предупреждают, что эта агрессивная форма жировой болезни печени имеет все шансы в дальнейшем превратиться в цирроз. Помимо покраснения ладоней, возможны следующие симптомы: пожелтение глаз и кожи, вздутие живота, увеличение селезенки, расширение кровеносных сосудов.
К болезни особенно склонны пациенты с избыточным весом, диабетики, а также те, у кого фиксируется высокий уровень сахара и жиров в крови.
Ранее ученые открыли неизвестное прежде смертельное заболевание воспалительного характера- его назвали VEXAS. Известно, что новая болезнь оканчивается летальным исходом в 40% случаев.