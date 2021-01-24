Мощное землетрясение в Чили вызвало угрозу цунами

В Чили после произошедшего ранее землетрясения предупредили жителей об угрозе возникновения цунами. Такое заявление, согласно информации Reuters, поступило от министра внутренних дел и общественной безопасности государства Родриго Дельгадо.

После регистрации первых, самых мощных, подземных толчков в Европейском-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили об еще одном землетрясении. Его эпицентр располагался в 65 километрах от столицы Чили – города Сантьяго. Магнитуда второго землетрясения составила 5,8, а глубина залегания - 102 километра.

Ранее сообщалось, что у берегов южноамериканского государство произошло сильное землетрясение. Магнитуда толчков составила 7.0.