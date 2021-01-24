NYT: разведка США скупает базы данных для слежки за американцами

Разведывательное управление Министерства обороны США покупает базы данных для отслеживания перемещения американцев и граждан других стран без ведома суда. Об этом сообщает газета The New York Times.

Статья газеты была основана на материалах, предоставленных сотрудниками разведки сенатору Рону Уайдену. Согласно документам, управление скупало данные о местоположении американцев у неких брокеров при проведении пяти расследований. Базы данных составляются на основе анализа информации, которую собирают мобильные приложения.

В газете отметили, что для запроса подобных данных у телекоммуникационных компаний необходимо получить судебный ордер. Однако сотрудники разведки пользуются лазейкой в законе и не уведомляют суд о закупке.

В статье подчеркивается, что сенатор Уайден намерен добиться ужесточения законодательства о покупке баз данных. Он считает недопустимой возможность приобретать данные о гражданах США.