В Гидрометцентре рассказали, как скоро растает снег в Европейской России

Снежный покров в Европейской России сохранится на достаточно длительное время. Таяние ожидается лишь в весенний период, а конкретнее – во второй половине марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Высота снега сейчас примерно на три сантиметра выше нормы», - объяснил синоптик ТАСС.

Из-за оттепели, которая начнется в ближайшие несколько дней, снежный покров уменьшится в высоте примерно на 10 сантиметров, дойдя до 35-40 сантиметров. Тем не менее, улицы будут выглядеть по-зимнему даже в этот период.

Ранее жителей европейской части страны предупредили о наступлении резкого потепления и изменении температур на более контрастные. Причиной такой погодной трансформации является циклон, кружащий Северным морем.