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В Гидрометцентре рассказали, как скоро растает снег в Европейской России

Анна Берестовая
05:46 24.01.2021
Снежный покров выдержит даже приближающуюся оттепель.
В Гидрометцентре рассказали, как скоро растает снег в Европейской России
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Снежный покров в Европейской России сохранится на достаточно длительное время. Таяние ожидается лишь в весенний период, а конкретнее – во второй половине марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Высота снега сейчас примерно на три сантиметра выше нормы», - объяснил синоптик ТАСС.

Из-за оттепели, которая начнется в ближайшие несколько дней, снежный покров уменьшится в высоте примерно на 10 сантиметров, дойдя до 35-40 сантиметров. Тем не менее, улицы будут выглядеть по-зимнему даже в этот период.

Ранее жителей европейской части страны предупредили о наступлении резкого потепления и изменении температур на более контрастные. Причиной такой погодной трансформации является циклон, кружащий Северным морем.

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