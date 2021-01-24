В Пентагоне заявили о готовности оборонять спорные острова Японии

Новый министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США готовы оборонять остров Сенкаку, право на который оспаривает Китай. Об этом говорится в сообщении Пентагона по итогам встречи главы американского военного ведомства и министра обороны Японии Нобуо Киси.

«Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море» - говорится в сообщении Пентагона.

Пятая статься договора подразумевает, что США и Япония будут совместно обороняться при вооруженной угрозе одной из стран. Также лидеры оборонных ведомств обсудили перебазирование американских войск, находящихся на территории Японии, и проблематику КНДР.