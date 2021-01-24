В стране и мире В Москве загорелся склад с газовыми баллонами Алексей Курильченко Имеется вероятность распространения огня на другие здания. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: На юго-востоке Москвы произошел пожар на складе с газовыми баллонами, причиной стало возгорание электрокабелей. Об этом сообщает ТАСС. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. По данным экстренных служб, баллоны начали взрываться. «Внутри здания также находятся газовые баллоны, которые начали взрываться» - говорится в сообщении службы. Существует опасность распространения огня на соседние здания. На месте работают более 15 пожарных расчетов. По неподтвержденным данным, пожар был ликвидирован. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика