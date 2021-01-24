Посольство РФ выразило соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

В посольстве Российской Федерации в США выразили соболезнования в связи со смертью телеведущего Ларри Кинга. Текст сообщения опубликован в Facebook диппредставительства.

«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствие семье и близким Ларри Кинга. Он был культовым ведущим ток-шоу, по Ларри Кингу будут скучать миллионы его зрителей и слушателей, все те, кто его любил и уважал, восхищался этим выдающимся человеком» - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что за шестьдесят лет работы на телевидении Кинг взял интервью у десятков тысяч политиков, религиозных деятелей и бизнесменов, кинозвезд и знаменитостей. Дипломаты отметили умение телеведущего вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории.

Ларри Кинг скончался на 88-м году жизни одной из больниц в Лос-Анджелесе. Ранее он был госпитализирован после положительного теста на COVID-19. До этого он перенес инфаркт и инсульт.