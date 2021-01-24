Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посольство РФ выразило соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Алексей Курильченко
04:16 24.01.2021
Дипломаты отметили профессионализм легендарного телеведущего.
Посольство РФ выразило соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга
© Фото: Michael Brochstein ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

В посольстве Российской Федерации в США выразили соболезнования в связи со смертью телеведущего Ларри Кинга. Текст сообщения опубликован в Facebook диппредставительства.

«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствие семье и близким Ларри Кинга. Он был культовым ведущим ток-шоу, по Ларри Кингу будут скучать миллионы его зрителей и слушателей, все те, кто его любил и уважал, восхищался этим выдающимся человеком» - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что за шестьдесят лет работы на телевидении Кинг взял интервью у десятков тысяч политиков, религиозных деятелей и бизнесменов, кинозвезд и знаменитостей. Дипломаты отметили умение телеведущего вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории.

Ларри Кинг скончался на 88-м году жизни одной из больниц в Лос-Анджелесе. Ранее он был госпитализирован после положительного теста на COVID-19. До этого он перенес инфаркт и инсульт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.