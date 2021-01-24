Землетрясение магнитудой 7.0 произошло у берегов Чили

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о возникновении у чилийских берегов сильного землетрясения. Магнитуда подземных толков, согласно имеющейся информации, составила 7.0.

Эпицентр стихийного бедствия был зарегистрирован в 1 328 километрах от города Пунта-Аренас в юго-восточном направлении. Очаг, как сообщает ТАСС, обнаружился на глубине 40 километров.

Ранее на территории Якутии за одну ночь произошло сразу четыре землетрясения. Самое сильное из них имело магнитуду 5.0 и произошло в 3.46 ночи по местному времени.