Землетрясение магнитудой 7.0 произошло у берегов Чили
Очаг подземных толчков обнаружился на глубине 40 километров.
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Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о возникновении у чилийских берегов сильного землетрясения. Магнитуда подземных толков, согласно имеющейся информации, составила 7.0.
Эпицентр стихийного бедствия был зарегистрирован в 1 328 километрах от города Пунта-Аренас в юго-восточном направлении. Очаг, как сообщает ТАСС, обнаружился на глубине 40 километров.
Ранее на территории Якутии за одну ночь произошло сразу четыре землетрясения. Самое сильное из них имело магнитуду 5.0 и произошло в 3.46 ночи по местному времени.