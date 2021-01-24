Дерматолог рассказал о влиянии COVID-19 на кожу

При заражении коронавирусной инфекцией могут пострадать практически все систему организма. Болезнь может повлиять и на кожный покров – при этом проблемы необязательно связаны с ношением маски. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил врач-дерматолог Станислав Арканников.

«Естественно, иммунная система страдает от COVID, как от любого вирусного заболевания. А страдания иммунной системы "зеркалятся" на коже. Кожа – это вообще зеркало всего организма. По коже можно определить, болеет ли человек или здоров, есть ли у него хронические заболевания либо нет. Поэтому, естественно, при COVID кожа будет страдать очень сильно» - отметил Арканников.

Он заметил, что нарушения иммунитета, вызванные коронавирусом, могут стать причиной образования демодекоза - кожного заболевания, вызываемого микроклещами Demodex, которые обитают на коже и в волосяном покрове 90% людей. Арканников отметил, что медикам необходимо будет разработать алгоритмы решения проблем со кожей, вызванных коронавирусом.