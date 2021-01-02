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Трамп анонсировал протестный митинг своих сторонников в Вашингтоне

Роман Захаров
04:43 02.01.2021
По словам Дональда Трампа, на мероприятии будет предоставлено «огромное количество доказательств» нарушений на прошедших президентских выборах.
Трамп анонсировал протестный митинг своих сторонников в Вашингтоне
© Фото: Oliver Contreras, CNP AdMedia, Globallookpress

Митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа состоится в Вашингтоне 6 января. Об этом на своей странице в Twitter сообщил сам Трамп.

«Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 6 января», - сказано в сообщении.

Глава государства при этом отметил, что на мероприятии будет предоставлено «огромное количество доказательств» нарушений на прошедших президентских выборах.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей неожиданно вернулся в Белый дом из своего поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида, куда он ездил на Рождество. Незадолго до этого американский лидер заявлял, что будет находиться в Вашингтоне 6 января, в день утверждения в Конгрессе результатов состоявшихся в ноябре выборов главы государства. Президент призвал «не пропустить» его возвращение и обещал дать позже дополнительную информацию на этот счет, не уточнив, что он имеет в виду.

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