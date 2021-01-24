Кинолог рассказал, как уберечь собак от простуды в холода

В холодные времена года, в связи с необходимостью прогулок, которые могут предполагать довольно длительное нахождение на улице, сильнее обычного восприимчивы к простудным заболеваниям. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

На питомцев, при наличии такой возможности, посоветовали надевать комбинезоны в холода, а также беречь их от сквозняков. При обнаружении же симптомов болезни следует сразу обратиться к специалисту.

По словам Голубева, о простуде у собак может говорить сонливость (либо, напротив, беспокойное поведение), проблемы с аппетитом, повышенная температура, чихание, затрудненное дыхание и так далее. Также у животных могут возникнуть трудности с мочеиспусканием, что бывает при цистите.

«Все эти симптомы могут возникнуть из-за переохлаждения», - цитирует кинолога РИА-Новости.

Лучше всего защитить домашнего любимца от болезней сможет профилактика, включающая правильное питание. Если собака все же заболела, по словам Голубева, ей может понадобиться удобное место, теплое питье и калорийная пища.

Ранее специалист объяснил, как следует действовать при встрече с бродячими собаками. Он отметил, что одних собак взмах палки испугает, а другие воспримут как агрессию и выход.