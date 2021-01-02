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Врачи предупредили о риске набрать до десяти килограмм за новогодние праздники

Анна Касаткина
04:40 02.01.2021
Бесконтрольное питание также может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, печенью и сосудами.
Врачи предупредили о риске набрать до десяти килограмм за новогодние праздники
© Фото: pixabay.com

Склонные к полноте люди рискуют набрать до десяти килограммов в новогодние каникулы. Здоровым людям в этот период также следует не расслабляться, предупредили врачи.

По словам диетолога Инны Пичугиной, набор веса в период праздников индивидуален для каждого человека.

«Многое зависит от того, сколько изначально человек весил и какой у него обмен веществ. Склонные к полноте и ни в чем не отказывающие себе люди рискуют набрать от 7 до 10 килограммов», – сказала она в беседе с РИА Новости.

Бесконтрольное питание, уточнила она, также может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, печенью и сосудами.

Врач-терапевт Елена Тихомирова посоветовала употреблять пищу умеренными порциями.

«Если вы захотите съесть булочку или кусочек торта, то это не должно быть все сразу, системно и большими кусками», – пояснила она.

Частыми последствиями чрезмерного питания становятся тяжесть и дискомфорт в желудке, метеоризм, уточнила Тихомирова. После двух-трех дней такого «веселья» однозначно следует взять себя в руки, отметила специалист.

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