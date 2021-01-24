В Белом доме назвали темы разговора Байдена и Джонсона

Президент США Джозеф Байден в ходе разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил страны, являющиеся приоритетными во внешней политике двух стран. В этот список вошли Россия, Китай и Иран. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом по итогам переговоров. Также политики обсудили взаимодействие государств в вопросах борьбы с изменением климата и пандемией коронавируса.

«Он (Байден – прим. ред.) отметил свою готовность работать в тесном сотрудничестве с премьер-министром Джонсоном, поскольку в этом году Соединенное Королевство принимает у себя саммит Группы семи и Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Лидеры также обсудили необходимость координации общих приоритетов внешней политики, включая Китай, Иран и Россию» - говорится в заявлении правительства США.

Также Байден и Джонсон отметили намерение продолжать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, в том числе и по линии НАТО. Премьер-министр Великобритании приветствовал решение президента США вернуть страну в список участников Парижского соглашения по климату и сохранить членство во Всемирной организации здравоохранения. По данным Белого дома, личная встреча политиков состоится «как только будет позволять ситуация».

Ранее Борис Джонсон написал в Twitter о ходе переговоров с Байденом и выразил намерение усиливать партнерство с США. Углубление отношений будет проводиться после того, как Великобритания завершит «восстановление после COVID-19».