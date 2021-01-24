Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Эксперт ВОЗ рассказала, как планировать беременность после вакцинации

Анна Берестовая
03:40 24.01.2021
Само прививание позволит избежать заражения COVID-19 во время ожидания ребенка.
Эксперт ВОЗ рассказала, как планировать беременность после вакцинации
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Акушер-гинеколог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева в беседе с радио Sputnik посоветовала планировать беременность минимум через полгода после прохождения вакцинации от COVID-19. При этом само прививание позволит избежать заражения во время ожидания ребенка.

Женщинам, переболевшим коронавирусом, в свою очередь, стоит сделать тест на антитела к заболеванию, чтобы определить свою степень защиты. Ерофеева отметила, что большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме.

«Иммунитет не будет очень напряженным, его может хватить всего на 3–6 месяцев», - обозначила она.

Тем же женщинам, которые уже носят ребенка, эксперт рекомендовала не делать прививку. Во время беременности вакцинация может повредить как плоду, так и матери.

Ранее в центре Гамалеи указали, что клинических исследований применения вакцины «Спутник V» при беременности на людях не проводилось. При этом в учреждении добавили, что препарат не обладает генеративной токсичностью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.