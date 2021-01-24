Эксперт ВОЗ рассказала, как планировать беременность после вакцинации

Акушер-гинеколог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева в беседе с радио Sputnik посоветовала планировать беременность минимум через полгода после прохождения вакцинации от COVID-19. При этом само прививание позволит избежать заражения во время ожидания ребенка.

Женщинам, переболевшим коронавирусом, в свою очередь, стоит сделать тест на антитела к заболеванию, чтобы определить свою степень защиты. Ерофеева отметила, что большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме.

«Иммунитет не будет очень напряженным, его может хватить всего на 3–6 месяцев», - обозначила она.

Тем же женщинам, которые уже носят ребенка, эксперт рекомендовала не делать прививку. Во время беременности вакцинация может повредить как плоду, так и матери.

Ранее в центре Гамалеи указали, что клинических исследований применения вакцины «Спутник V» при беременности на людях не проводилось. При этом в учреждении добавили, что препарат не обладает генеративной токсичностью.