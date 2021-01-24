Эксперт раскрыл схему мошенничества с дубликатами банковских карт

Мошенники могут использовать дубликаты банковских карт для хищения денег. Об этом агентству «Прайм» сообщил эксперт Артем Тузов. По его словам, данные жертвы могут быть украдены из слитых баз данных. Иногда преступники добывают информацию непосредственно у клиента в ходе звонка. Иногда украденные данные используются для того, чтобы изменить номер телефона, «привязанный» к карте.

«Злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка, и якобы "сверяют" данные в базе, получая номер карты, срок действия и CVV/CVC код, а иногда и даже пароль от мобильного банка. Это позволяет совершать покупки в интернете. Пока жертва успевает заметить отток денег, транзакция уже проходит и вернуть средства становится очень сложно» - сообщил собеседник агентства.

По словам Тузова, такие действия зачастую сложно отследить, чтобы доказать факт мошенничества. Эксперт призвал россиян не сообщать свои персональные данные малознакомым людям, а в случае подозрения незамедлительно обращаться в банк.