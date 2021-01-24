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«Пестрая картина»: в Россию придут противоположные погодные аномалии

Анна Берестовая
03:12 24.01.2021
Зоны аномального тепла и холода будут разделены по Уралу.
«Пестрая картина»: в Россию придут противоположные погодные аномалии
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В Европейской части страны в ближайшие несколько дней потеплеет до весенних температур. Столбики термометра в ряде регионов поднимутся на 12-13 градусов выше климатической нормы. Соответствующий прогноз сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На территории Западной Сибири в то же время будет на 15-18 градусов холоднее обычного. Судя по прогнозу, Урал разделит две зоны аномальной погоды. Также холода на 8-10 градусов ниже нормы будут наблюдаться в Якутии.

«Очень пестрая картина получается», - подметил синоптик в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Такое решение было принято из-за прихода в регион суровых морозов, доходящих до минус 60 градусов.

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