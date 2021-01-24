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Стали известны подробности двойного убийства на свадьбе в Новой Москве

Алексей Курильченко
02:59 24.01.2021
Гости торжества не сразу узнали о трагедии, а звуки выстрелов приняли за салют.
Стали известны подробности двойного убийства на свадьбе в Новой Москве
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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Стали известны детали убийства жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве. Об этом сообщила газета «Московский Комсомолец». По данным издания, трагедия произошла на второй день торжества.

Свадьбу праздновал 34-летний уроженец Молдавии. В ходе танцевального конкурса между одним из гостей и братом жениха начался словесный конфликт, который позже перерос в драку. Гостям удалось разнять дерущихся и, казалось бы, конфликт был исчерпан.

Позже участник драки позвал брата на улицу поговорить, вместе с ним пошел и жених. По словам гостей, находящимся в здании с момент трагедии, они слышали звуки выстрелов, но приняли их за салют.

Тела жениха и брата обнаружила невеста по завершении торжества. Позже она увидела и предполагаемого убийцу – он был задержан сотрудниками полиции. По неподтвержденным данным, сообщник подозреваемого находится в розыске.

По сообщениям полиции, жених и его брат скончались на месте. После случившегося в столице был введен план «Перехват» для поиска подозреваемого.

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