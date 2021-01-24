В Московской области полыхает склад с автомобилями: видео

В Московской области полыхает склад с автомобилями. Огонь стремительно распространяется и уже охватил площадь в 1000 квадратных метров. Сейчас пламя локализовано, но об окончательной победе над огнем говорить еще рано, заявили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в городском округе Ленинский. Сейчас место возгорания оцеплено, работают спасатели. На тушении пожара задействованы 36 человек личного состава и 11 единиц специальной техники.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, погибших тоже нет. Сумма возможного ущерба уточняется. Причины случившегося неизвестны. Окончательный вердикт вынесут пожарные дознаватели, после завершения тушения огня.