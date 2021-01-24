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Дептранс выпустил экстренное предупреждение о тумане в Москве

Ян Брацкий
23:20 24.01.2021
Неблагоприятные метеоусловия в российской столице сохраняются уже на протяжении 15 часов.
Дептранс выпустил экстренное предупреждение о тумане в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin Russian Look Globallookpress
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Плотный туман окутал Москву до утра. С таким предупреждением выступили представители столичного департамента транспорта. По их прогнозам, ожидается значительное ухудшение видимости. Водителей просят быть особенно осторожными и выбирать соответствующую скорость движения.

«Поступило экстренное предупреждение. Сегодня с 23 часов до 11 утра в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости 300-800 м. Будьте внимательны за рулем», - приводит РИА Новости сообщение Дептранса.

Плотная пелена держится в Москве уже более 15 часов. Фактическая видимость составляет 200 метров. На необычную погоду этим утром обратили внимание сотни москвичей и жителей столичного региона, которые выложили в социальные сети множество фотографий, на которых многоэтажки «тонут» в тумане.

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