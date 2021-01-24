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Эрдоган связался с захваченными в Гвинейском заливе моряками

Алексей Курильченко
02:29 24.01.2021
Президент Турции дал поручение принять меры по спасению экипажа корабля.
Эрдоган связался с захваченными в Гвинейском заливе моряками
© Фото: Xinhua Globallookpress
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался по телефону с капитаном грузового судна Mozart, которые было захвачено пиратами в Гвинейском заливе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, турецкий лидер внимательно следит за ситуацией и распорядился принять меры по спасению моряков.

«Получив информацию о том, что корабль движется в Габон с тремя членами экипажа, пережившими атаку, президент заявил, что внимательно следит за ситуацией, и дал поручение принять меры по спасению похищенного экипажа корабля» - сообщает агентство.

Ранее стало известно, что при захвате погиб один из моряков. По данным СМИ, он был уроженцем Азербайджана.

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