Эрдоган связался с захваченными в Гвинейском заливе моряками

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался по телефону с капитаном грузового судна Mozart, которые было захвачено пиратами в Гвинейском заливе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, турецкий лидер внимательно следит за ситуацией и распорядился принять меры по спасению моряков.

«Получив информацию о том, что корабль движется в Габон с тремя членами экипажа, пережившими атаку, президент заявил, что внимательно следит за ситуацией, и дал поручение принять меры по спасению похищенного экипажа корабля» - сообщает агентство.

Ранее стало известно, что при захвате погиб один из моряков. По данным СМИ, он был уроженцем Азербайджана.