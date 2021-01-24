В Париже мигранты окружили детский сад, требуя укрытия от холода и пандемии

Во Франции почти 300 мигрантов вышли на акцию протеста, захватив нефункционирующий детский сад, с требованием укрыть их от холода и коронавируса. Об этом сообщает местное издание Agence France-Presse.

По данным СМИ, часть мигрантов проживала в палаточном лагере на столичной площади, однако оттуда их прогнали правоохранительные органы.

Один из представителей парижской городской администрации уже сообщил, что в ближайшее время мигрантам предоставят места для ночлега в двух школьных спортивных залах, пишет ТАСС.