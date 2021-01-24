В Дании возобновлено строительство «Северного потока-2»

В Дании судно «Фортуна» начало работы по возобновлению строительства «Северного потока - 2» в водах Дании. Об этом говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Судно "Фортуна" в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток 2"», - говорится в сообщении.

Оператор также отметил, что все «работы идут в соответствии с полученными согласованиями».

От побережья России через Балтийское море до Германии «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Америка активно выступает против строительства, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.



Ранее министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульц заявила, что строительство газопровода «Северный поток-2» имеет важное значение для страны, поскольку после окончательного отказа от угля и атомной энергии для переходного периода газ будет необходим.

Министр подчеркнула, что решение о строительстве газопровода было принято много лет назад и, если сейчас остановить проект, то можно столкнуться серьезными последствиями и судебными тяжбами.