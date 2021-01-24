Мобильные пункты, поликлиники и акции: как проходит вакцинация от COVID-19 в России

С 18 январе по всей России стартовала массовая вакцинация. При наличии паспорта и полиса ОМС, а также отсутствии признаков респираторных заболеваний прививку может сделать любой желающий без ограничений по возрасту.



В Москве для удобства граждан были организованы мобильные пункты прививания в торговых центрах, ресторанах и даже в учреждениях культуры.

Один из первых прививочных пунктов открылся в ГУМе. Он быстро стал востребован не только у москвичей, но граждан из регионов, а также иностранцев.

В «Геликон-опере» прививку можно сделать как перед спектаклем, так и в антракте - предварительная запись не нужна.

Художественный руководитель театра Дмитрий Бертман признается, что сам попросил правительство Москвы открыть пункт вакцинации, поскольку многие его коллеги из мира искусства давно хотели сделать прививку, но боялись идти в поликлиник из-за риска подхватить коронавирус.

В Московской области уже привиты 40 тысяч человек и число новых случаев заболевания плавно снижается. В масштабной вакцинации задействуют и прививочные кабинеты на колесах. В период с 23 по 24 января в тестовом режиме в Домодедово была запущена акция «Мобильный спутник» - каждый желающий мог привиться в городском парке или на площади у администрации.

На прошлой неделе Владимир Путин, объявив о массовой вакцинации на совещании с кабмином, акцентировал внимание на том, что необходимо объединять усилия в борьбе в COVID-19 не только внутри страны. Всем государствам, которые входят Евразийский экономический союз, нужно максимально упростить возможность поставок и производства медикаментов. Так, с 1 января 2021 года регистрация препаратов в странах ЕАЭС осуществляется по единым правилам.



Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Юлии Шатиловой.