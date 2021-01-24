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Ушел из жизни обладатель четырехкратного Кубка Стэнли Джордж Армстронг

Ирина Киселенко
21:09 24.01.2021
Армстронг провел в команде 21 сезон, был капитаном Toronto Maple Leafs на протяжении 12 лет.
Ушел из жизни обладатель четырехкратного Кубка Стэнли Джордж Армстронг
© Фото: commons.wikimedia.org
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Экс-нападающий Toronto Maple Leafs Джордж Армстронг скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.

«Опечалены известием о кончине Джорджа Армстронга сегодня утром. Он прослужил капитаном в течение 12 сезонов и выиграл четыре Кубка Стэнли», - говорится в сообщении.

Армстронг был нападающим Toronto Maple Leafs с 1946 по 1971 год. За это время он провел в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. В 1975 году Армстронг был введен в Зал хоккейной славы. По окончании карьеры он работал тренером, скаутом и помощником генерального менеджера в Toronto Maple Leafs.

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