В Коми обнаружены тела двух погибших горняков

В воскресенье, 24 января, в нефтяной шахте №3 «Яреганефти» в Республике Коми спасатели обнаружили тела двух горняков, погибших в результате пожара в ноябре 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Тела переданы в следственное управление СК РФ по региону, которое расследует уголовное дело из-за пожара», - пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу ведомства.

Ранее, по решению Ухтинского городского суда, рабочие, которые считались пропавшими без вести, были признаны погибшими.

Пожар на «Яреганефти» произошел на глубине 200 метров. Под землей находились 45 горняков. Для ликвидации возгорания было принято решение о затоплении шахты, после чего спасатели продолжили поисково-спасательные работы. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.