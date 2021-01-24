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В Коми обнаружены тела двух погибших горняков

Светлана Головина
21:05 24.01.2021
ЧП произошло 24 ноября 2020 года в уклонном блоке шахты во время буровых работ.
В Коми обнаружены тела двух погибших горняков
© Фото: pixabay.com
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В воскресенье, 24 января, в нефтяной шахте №3 «Яреганефти» в Республике Коми спасатели обнаружили тела двух горняков, погибших в результате пожара в ноябре 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Тела переданы в следственное управление СК РФ по региону, которое расследует уголовное дело из-за пожара», - пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу ведомства.

Ранее, по решению Ухтинского городского суда, рабочие, которые считались пропавшими без вести, были признаны погибшими.

Пожар на «Яреганефти» произошел на глубине 200 метров. Под землей находились 45 горняков. Для ликвидации возгорания было принято решение о затоплении шахты, после чего спасатели продолжили поисково-спасательные работы. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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