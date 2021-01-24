Двое пострадавших: в Португалии произошел взрыв в муниципалитете

В португальском муниципалитете Валонгу два человека получили ранения в результате взрыва в здании. Об этом передает агентство Lusa со ссылкой на собственный источник.

Оба пострадавших в результате взрыва находятся в тяжелом состоянии и на искусственной вентиляции легких. Взрыв произошел около девяти часов утра по местному времени (12:00 по московскому времени), ранения получили 56-летняя женщина и 24-летний мужчина.

Все причины произошедшего устанавливаются.