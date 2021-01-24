Вице-президент Аргентины привилась «Спутником V»

Вице-президент и бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер вакцинировалась российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом она сообщила на своей странице в Twitter-аккаунте.

«Этим я забочусь не только о себе, но и об окружающих», - написала Киршнер.

Прививку вице-президент сделала в больнице имени президента Перона в Авельянеде. После процедуры она выразила благодарность всем сотрудникам здравоохранения «за невероятные усилия, которые они прилагают в период пандемии».

Незадолго до этого первым компонентом «Спутник V» привился президент Аргентины Альберто Фернандес.

Напомним, что 21 января Национальное управление по контролю за медикаментами Аргентины завершило проверку российской вакцины, разработанной центром Гамалеи при участии Минобороны России. Результаты показали эффективность и безопасность препарата для людей старше 60 лет.