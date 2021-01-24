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В Алеппо восстанавливают работу инфекционной больницы

Алексей Алексеев
03:00 24.01.2021
Несмотря на ремонт, учреждение уже проводит тесты на коронавирус.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Алеппо идет восстановление главной больницы, которая была разрушена боевиками. Террористы использовали здание как командный пункт, а затем взорвали его при отступлении.

«Самая главная проблема, что наша больница находится в Западном Алеппо, на территории, где все контролировали боевики. Перед своим уходом они взорвали все корпуса больницы. И только сейчас наши строители начали все восстанавливать из руин» - сообщила терапевт больницы Фуадми Хусаба.

Помимо ремонта полным ходом идет пополнение запасов лекарств. Из-за западных санкций сделать это затруднительно, но сирийцы находят выход из ситуации. Уже сейчас в больнице работает лаборатория по тестированию на коронавирус. Раньше за результатами приходилось обращаться в Дамаск.

«Мы сейчас заново возводим корпуса. Наши рабочие работают с энтузиазмом. Все понимают - это больница, в которую пойдут наши жены и дети. Ради этого люди работают круглосуточно» - заявил главный инженер стройки Фирюз Ибрагим.

В данный момент только половина территории больницы готова к приему больных – на второй кипит стройка. Жители надеются, что через пару месяцев врачи получат возможность полноценно выполнять свою работу в комфортных условиях.

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