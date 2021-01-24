Полиция Нидерландов применила водометы на акциях протеста против COVID-мер

В Нидерландах правоохранительные органы против демонстрантов, выступающих за отмену мер правительства по борьбе с коронавирусом, применили водометы и слезоточивый газ.

Демонстрации проходили в Амстердаме и Эйндховене. Участники акции кидали в полицейских петарды.

«Протесты в обоих городах усилились, и полицейским пришлось применить силу, чтобы разогнать толпу», - пишет издание NL Times.

В результате происходящего десятки человек были задержаны.



В связи со сложной эпидобстановкой в Нидерландах с 15 декабря по 9 февраля введен полный локдаун. Закрыты все развлекательные учреждения, кафе и рестораны, а также магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости.