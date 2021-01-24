Израиль закроет международный аэропорт из-за угрозы COVID-19

В Израиле в связи с угрозой распространения коронавируса с 25 января доо конца января закроют международный аэропорт имени Бен-Гуриона.

Решение принято с целью предотвращения завоза новых мутаций COVID-19 и «распространения потенциального израильского штамма, который невосприимчив к существующим вакцинам». Туристам будет запрещено въезжать в страну и выезжать из нее, за исключением случаев, одобренных специальным комитетом.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что в сложившейся ситуации речь идет о «герметичном закрытии государства в целом», пишет Jerusalem Post.





