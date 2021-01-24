В стране и мире Члены бразильской футбольной команды разбились во время крушения легкомоторного самолета Светлана Головина Четверо игроков и руководитель клуба «Палмас Футбол и Регатас» направлялись в Гоянию на игру с местной командой «Вила Нова». © Фото: g1.globo.com Читайте нас на: В В Бразилии потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились члены бразильского футбольного клуба «Палмас Футбол и Регатас». Уточняется, что четверо игроков и руководитель клуба направлялись в Гоянию на игру с местной командой «Вила Нова». «Самолет, арендованный клубом, потерпел крушение вскоре после взлета с аэродрома Порту-Насионал воздушное судно потерпело крушение», - пишет Pledgetimes. В результате инцидента погибли шесть человек . Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Отмечается, что администрация клуба «Вила Нова» обратится с просьбой о переносе запланированного на понедельник матча турнира «Копа верде». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика