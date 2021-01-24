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Члены бразильской футбольной команды разбились во время крушения легкомоторного самолета

Светлана Головина
19:02 24.01.2021
Четверо игроков и руководитель клуба «Палмас Футбол и Регатас» направлялись в Гоянию на игру с местной командой «Вила Нова».
Члены бразильской футбольной команды разбились во время крушения легкомоторного самолета
© Фото: g1.globo.com
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В В Бразилии потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились члены бразильского футбольного клуба «Палмас Футбол и Регатас».

Уточняется, что четверо игроков и руководитель клуба направлялись в Гоянию на игру с местной командой «Вила Нова».

«Самолет, арендованный клубом, потерпел крушение вскоре после взлета с аэродрома Порту-Насионал воздушное судно потерпело крушение», - пишет Pledgetimes.  

В результате инцидента погибли  шесть человек . Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отмечается, что администрация клуба «Вила Нова» обратится с просьбой о переносе запланированного на понедельник матча турнира «Копа верде».

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