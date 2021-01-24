В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
По словам заместителя главы ведомства, сейчас лабораторно выявляются только единичные случаи гриппа.
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Заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила, что ситуация с коронавирусом в школах после выхода с дистанционного обучения стабильна.
«Превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим», - акцентировала Брагина.
По ее словам, мониторинг проводится еженедельно и любые изменения отслеживаются в режиме реального времени.
Брагина отметила, что на данный момент лабораторно выявляются единичные случаи гриппа «благодаря массовой и своевременной вакцинации против него».
Также заместитель главы Роспотребнадзора добавила, что снижению рисков передачи респираторных инфекций способствует ношение масок, пишет «Российская газета».