В стране и мире В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в школах Светлана Головина По словам заместителя главы ведомства, сейчас лабораторно выявляются только единичные случаи гриппа. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила, что ситуация с коронавирусом в школах после выхода с дистанционного обучения стабильна. «Превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей тоже пока не видим», - акцентировала Брагина. По ее словам, мониторинг проводится еженедельно и любые изменения отслеживаются в режиме реального времени. Брагина отметила, что на данный момент лабораторно выявляются единичные случаи гриппа «благодаря массовой и своевременной вакцинации против него». Также заместитель главы Роспотребнадзора добавила, что снижению рисков передачи респираторных инфекций способствует ношение масок, пишет «Российская газета». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика