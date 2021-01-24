Ушёл из жизни знаменитый голливудский сценарист Уолтер Бернстайн

Американский кино- и телесценарист Уолтер Бернстайн умер в возрасте 101 года. Об этом сообщили зарубежные СМИ. Вдова сценариста Глория Лумис сообщила, что Бернстайн умер от пневмонии, передает Hollywood Reporter.

Бернстайн, который после включения в черный список был лишен возможности заниматься профессиональной деятельностью под собственным именем, годами писал под псевдонимами. Он вернулся в Голливуд в 1959 году.

В 1976 году вышел фильм «Подставное лицо» режиссера Мартина Ритта по основанному на личном опыте сценарию Бернстайна. Картина удостоилась номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий».Сценарий Бернстайна к телефильму «Дети мисс Эверс» был номинирован на премию Emmy.