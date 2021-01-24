В Египте зарегистрируют российскую вакцину от COVID-19
За последние сутки число зараженных в стране выросло на 680 человек.
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В Каире в ближайшие дни зарегистрируют три вакцины от COVID-19, в том числе российского производства. Об этом заявил министр здравоохранения Египта Хала Зайд.
«Мы начали предпринимать шаги по регистрации трех вакцин: китайской, британской и российской», - сказал Зайд.
По словам министра, был заключен контракт на поставку «100 миллионов доз» различных вакцин, пишут РИА Новости.
На 24 января 2021 в Египте зафиксировано 161 143 случая заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 680 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции составляет 8 902 человека, зафиксировано 49 случаев смерти.