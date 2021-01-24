В Египте зарегистрируют российскую вакцину от COVID-19

В Каире в ближайшие дни зарегистрируют три вакцины от COVID-19, в том числе российского производства. Об этом заявил министр здравоохранения Египта Хала Зайд.

«Мы начали предпринимать шаги по регистрации трех вакцин: китайской, британской и российской», - сказал Зайд.

По словам министра, был заключен контракт на поставку «100 миллионов доз» различных вакцин, пишут РИА Новости.

На 24 января 2021 в Египте зафиксировано 161 143 случая заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 680 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции составляет 8 902 человека, зафиксировано 49 случаев смерти.