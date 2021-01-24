SpaceX отправила на орбиту более 140 спутников

В Соединенных Штатах SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со 143 спутниками. Видео старта было опубликовано в Twitter-аккаунте компании.



Запуск был осуществлен на мысе Канаверал в штате Флорида в 10.00 по местному времени.



По информации SpaceX, на борту Falcon 9 находятся 133 коммерческих и государственных спутника, а также 10 микроспутников Starlink.



Отмечается, что это самое большое количество космических аппаратов, которые когда-либо единовременно выводили на орбиту за один запуск.

«Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дроне "Конечно, я все еще люблю тебя"», - говорится в подписи к видео, опубликованном после традиционного приземления первой ступени ракеты-носитель на платформу в Атлантическом океане.

В четверг, 20 января, SpaceX осуществила первый в этом году запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink.