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SpaceX отправила на орбиту более 140 спутников

Светлана Головина
18:47 24.01.2021
На борту Falcon 9 находятся 133 коммерческих и государственных спутника, а также 10 микроспутников Starlink.
© Видео: SpaceX, Twitter © Фото: SpaceX, Globallookpress
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В Соединенных Штатах SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со 143 спутниками. Видео старта было опубликовано в Twitter-аккаунте компании.

Запуск был осуществлен на мысе Канаверал в штате Флорида в 10.00 по местному времени.

По информации SpaceX, на борту Falcon 9 находятся 133 коммерческих и государственных спутника, а также 10 микроспутников Starlink.

Отмечается, что это самое большое количество космических аппаратов, которые когда-либо единовременно выводили на орбиту за один запуск.

«Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дроне "Конечно, я все еще люблю тебя"», - говорится в подписи к видео, опубликованном после традиционного приземления первой ступени ракеты-носитель на платформу в Атлантическом океане.

В четверг, 20 января, SpaceX осуществила первый в этом году запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink.

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